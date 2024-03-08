В Югре выберут лучший костюм вороны
В преддверии традиционного праздника обских угров - Вурна Хатл или Вороний день, Окружной Дом народного творчества Югры объявляет об Окружном конкурсе на лучший костюм Вороны.
Для участия необходимо записать видеоролик дефиле в костюме и заполните заявку до 20 марта по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/admin/65aa0e22d046884694e9eeb3/edit
Результаты будут опубликованы 23 марта 2024 года в группе Окружного Дома народного творчества Югры https://vk.com/odntugra86 во ВКонтакте и на официальном сайте.
Победители продемонстрируют костюмы Вороны 13 апреля 2024 года на Окружном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» в Ханты-Мансийске.
Более подробную информацию о фестивале можно узнать в Положении и по телефону организаторов: 8 (3467) 32-15-62.