Борис Хохряков вручил награды вартовчанам.
В Нижневартовске председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в торжественной церемонии вручения наград, посвященной Дню города Нижневартовска. Напомним, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 марта 1972 г. рабочий поселок Нижневартовский преобразован в город Нижневартовск окружного подчинения.
За многолетний эффективный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона в торжественной обстановке Борис Сергеевич вручил Почетные грамоты Думы автономного округа вартовчанам – учителям, воспитателям, спортивным тренерам, энергетикам, строителям, работникам культуры и поздравил с Днем города.
«В этом зале собрались те люди, для которых Нижневартовск не просто город на карте страны. Как и для меня, стал родиной. И это не просто слова, - сказал Борис Хохряков. - Это те люди, которые хотят не просто жить в Нижневартовске, но и работать на его благо, развивать его, растить здесь детей, воспитывать внуков. И своим трудом делать жизнь города лучше и лучше. Не устаю повторять, что главное в городе – это люди. Они меняют внешний облик муниципального образования, развивают экономику, учат, лечат, растут здесь и ходят в школы и детские сады.
Традиционно в праздник подводят итоги. Я должен сказать, что Нижневартовск очень продуктивно и достойно проработал весь прошлый год. Строились и вводились школы, детские сады, продолжалось строительство дорог, благоустройство, создавались новые семьи.
В Нижневартовске традиционно положительная демография, город живет стабильной, хорошей жизнью и ежедневно происходит много событий. События каждого из вас составляют летопись родного Нижневартовска».
Борис Хохряков поблагодарил вартовчан за труд и отметил, что Нижневартовск стал городом притяжения людей талантливых и открытых, которые хотят сделать жизнь в городе и Югре ещё лучше. Также сегодня в торжественной обстановке были вручены почетные звания, федеральные награды, окружные, городские, были отмечены волонтёры Нижневартовска за активную работу.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры