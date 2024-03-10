В Нягани впервые состоялся День оленевода
9 марта в городе Нягани в парке «Центральный лес культуры и отдыха» впервые состоялся День оленевода.
Идейными вдохновителями и организаторами выступили «Центр сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера «Народы Севера» и «Содружество народов Югры города Нягани».
Председатель «Центра сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера «Народы Севера» Татьяна Касьянова рассказала:
– Я сама являюсь представителем народа манси, происхожу из рода Тасмановых. С самого раннего детства бабушка привила любовь к традиционной культуре, поэтому я давно мечтала открыть в городе Нягани Центр по сохранению культуры коренных народов. Он был открыт буквально недавно, а именно 23 января, и это первое мероприятие, которое мы проводим для горожан и гостей города. Подготовка к проведению Дня оленевода началась ещё в конце прошлого года. Уже тогда начали приглашать гостей с разных территорий округа.
Выражаю огромную благодарность соорганизаторам, участникам, творческим коллективам, жителям и гостям города!
На праздник прибыли гости из Белоярского и Октябрьского районов, городов Югорска, Ивделя и Ханты-Мансийска.
Жителей и гостей города поприветствовал заместитель главы города Нягани Заур Гусейнов, пожелав успехов в проведении первого Дня оленеводов на территории города Нягани.
Также с приветствием и награждением активистов города Нягани выступила депутат Думы Югры Татьяна Гоголева.
Затем началась концертная программа. Первыми выступили юные таланты города Нягани. Также сегодня жителей и гостей города своими выступлениями порадовали творческие коллективы, приехавшие из других городов округа. Руководитель «Окружной школы Медвежьих игрищ» Тимофей Молданов исполнил традиционную песню на хантыйском языке.
Раиса Гаврильчик исполнила приветственную песню на мансийском языке.
Затем, сменяя друг друга, выступали: танцевальный коллектив из города Белоярского «Увас хурамат» («Северные узоры»), фольклорные коллективы из города Ханты-Мансийска – хантыйский «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), мансийский «Луи сам» («Северный край»), а также коллективы города Нягани.
Концертная программа завершилась общим исполнением традиционного танца обских угров «Куренька».
Диковинкой для жителей города стали олени – от желающих прокатиться на оленьей упряжке не было отбоя. Здесь также каждый мог попробовать свои силы в прыжках через нарты, в перетягивании палки и других видах традиционных состязаний.
Сегодня на территории парка работали торговые ряды, где каждый мог приобрести традиционные украшения, оленье мясо, рыбу и ягоды.
Участников праздника угощали блюдами традиционной кухни обских угров.
Людмила Гурьева