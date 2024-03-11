С чем пожаловали: делегация Югры вернулась со Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе
112 участников делегации, 51 волонтер и 4 экскурсовода из Ханты-Мансийского автономного округа стали активными участниками уникального события – Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сириусе с 29 февраля по 7 марта 2024 года.
Югорчане, среди которых были студенты, учителя, нефтяники, медики и представители других профессий, в возрасте от 18 до 35 лет были вовлечены в события мирового масштаба.
«В Сириус приехали югорчане, готовые транслировать свои смыслы – о семейных ценностях, любви к родному краю, патриотизме, волонтерстве – не только представителям наших подшефных территорий – Ирландии и ЮАР, но и всему миру. Ребята на фестивале молодежи получили возможность обсудить реализацию своих проектов с жителями других регионов России и иностранцами», – сказал руководитель югорской делегации Виталий Андреев. Примером такого сотрудничества станут гуманитарные миссии специалистов-волонтеров региона в ЮАР, договоренности о них были достигнуты на ВФМ-2024.
Молодые активисты автономного округа на фестивале проявляли инициативу и сами становились организаторами событий. Сургутянин Илья Турбаев вошел в команду управления Городом молодежи (так на время переименовали федеральную территорию «Сириус») «Лидеры настоящего», ощутимо опередив соперников за счёт высоких коммуникативных навыков и современных PR-технологий. Вместе с ребятами из других стран он разработал проект – телеграм-бот для активной молодежи всего мира.
Учитель начальных классов Моника Арахамия из Нижневартовска поделилась своими достижениями на ВФМ-2024: «Этот фестиваль стал для меня удивительным открытием. Я ощутила, насколько наша страна и люди – с большой душой. Мы обменялись контактами со многими участниками, обсудили общие проекты, идеи. Например, с представителями Алжира договорились, что по возвращению домой проведем телемост между нижневартовским лицеем, где я работаю, и их школой: познакомим учеников, расскажем про культуру своего народа, узнаем, как учатся ребята в другой стране».
Делегация из Югры, по признанию представителей российского общества «Знание», стала наиболее активной участницей просветительского марафона «Знание.Первые». За пять дней здесь своими знаниями поделились 137 лекторов, в том числе и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Глава региона прочитала лекцию «Увидеть Югру – влюбиться в Россию» и разыграла путевку в Ханты-Мансийск среди самых внимательных. В итоге многочисленных конкурентов обошла Юлия Крайнова, участница делегации автономного округа, она передарила свой тур подшефному из Ирландии Дэниелу Келли, у которого накануне был день рождения.
У жителей других стран и регионов была возможность познакомиться с Югорским краем на региональном пространстве. С первого дня оно стало точкой притяжения жителей и гостей Города молодежи, отметивших креативность фотозоны – четырехметровую Миснэ из мифологии коренных малочисленных народов Югры, за плечами которой летит стая ворон – вестников весны в культуре ханты и манси. На стенде раздали 3000 эксклюзивных югорских открыток, более 500 значков и брелоков, 200 экокубов с семенами сибирской сосны и многие другие сувениры с символикой Югры.
Наиболее популярным событием пространства «Увидеть Югру – влюбиться в Россию» стал розыгрыш трех путевок «Открываю весну» на самое яркое молодежное событие в жизни нашего региона – Студенческую весну. Удача улыбнулась студентке из Перми Диане Ивановской, профессору экономических наук из Королева Михаилу Абрашкину и специалисту по работе с молодежью из Светлограда Анастасии Шаршак.
На стенде Ханты-Мансийского автономного округа была создана самая длинная в стране фенечка из бисера – почти 11 метров. Достижение официально внесено в Книгу рекордов России. Плести символичное украшение помогала и губернатор Наталья Комарова в рамках своего визита на фестиваль.
Напомним, после завершения фестиваля в Сириусе его программа продлится в регионах. Так с 12 по 16 марта в Югру приедут 60 иностранцев из 36 стран, среди которых Аргентина, Ливан, Филиппины и Япония. Они будут знакомиться с достижениями в промышленной, культурной и социальной сферах Югры по программе «Жить и работать в России». В муниципалитетах автономного округа в рамках Всемирного фестиваля молодёжи с 13 по 15 марта пройдет фестиваль «Действуй!».
Мария Косинцева, начальник Центра молодежных проектов
Регионального молодежного центра Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»