Исполнители Galibri&Mavik выступят в Ханты-Мансийске перед участниками регионального фестиваля «Действуй!» в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Концерт Galibri&Mavik пройдет 15 марта в Ханты-Мансийске в КТЦ «Югра-Классик». Это главное событие фестиваля «Действуй!», который пройдёт во всех муниципалитетах Югры с 13 по 15 марта. Пропуск на концерт станет вознаграждением за выполнение всех заданий.
Кроме того, участников фестиваля ждет множество тематических событий — настольные игры, квартирники, арт-площадки, караоке, шахматные турниры, спортивные эстафеты, зарядки с чемпионами, социальные акции, сдача донорской крови, просветительские лекции, этношоу, театральные читки, фестивали культур, лектории, встречи с учеными, дискуссионные игры и круглые столы.
Принять участие в фестивале «Действуй!» могут все желающие. Для этого в течение трех дней нужно выполнить 5 действий – присоединиться к различным событиям в своем муниципалитете и сообщить об участии в них через телеграм-бота @ugra_act_bot.
13 марта «Действуй!» одновременно начнется во всех муниципалитетах Югры со встреч с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи-2024, которые к этому моменту уже вернутся домой. 15 марта участников ждет единое для всех действие – участие в викторине «Достижения Югры». Оно станет завершающим и обязательным шагом на пути к большому финальному событию фестиваля. Для прохождения на итоговое событие участник получает в боте собственный QR-код. Главное поощрение за выполнение всех пяти заданий — возможность стать участником большого творческого события вечером 15 марта – концерта, квартирника или другого мероприятия. Например, в Ханты-Мансийске это будет концерт Galibri&Mavik.
Чтобы принять участие, подписывайтесь на группу фестиваля «Действуй!» ВКонтакте https://vk.com/act_ugra и следите за новостями на сайте действуйвюгре.рф.