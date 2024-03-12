Более 100 многодетных мам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры досрочно вышли на пенсию в 2023 году
В 2023 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначило пенсию по достижении возраста 50 лет 75 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 39 женщин, в 57 лет — 28 многодетных мам. Всего в Югре 142 многодетные мамы досрочно вышли на пенсию.
При наличии страхового стажа не менее 15 лет многодетные мамы имеют право досрочно выйти на пенсию. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2024 году должна быть не менее 28,2, а начиная с 2025 года — не менее 30.
Мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше достижения пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше — при достижении 56-летнего возраста. Многодетные мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет.
«Право на получение страховой пенсии досрочно имеют также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, то она может выйти на пенсию только на общих основаниях. Кроме того, на момент назначения пенсии женщина должна не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости», – отметила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре