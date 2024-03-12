Более 100 многодетных мам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры досрочно вышли на пенсию в 2023 году

Концерт Galibri&Mavik пройдет 15 марта в Ханты-Мансийске в КТЦ «Югра-Классик». Это главное событие фестиваля «Действуй!», который пройдёт во всех муниципалитетах Югры с 13 по 15 марта. Пропуск на концерт станет вознаграждением за выполнение всех заданий.