Серебряные волонтеры из Югры вяжут шерстяные носки для иностранцев – участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи
Серебряные волонтеры из Югры вяжут шерстяные носки для иностранцев – участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи
Совсем скоро в Ханты-Мансийск прилетят иностранцы – участники региональной программы «Жить и работать в России». Всего наш северный регион посетят 52 иностранца из 34 стран мира. Для них подготовлена насыщенная программа: молодые профессионалы смогут познакомиться с промышленной, культурной и социальной сферами жизни югорчан. Заботливые бабушки – активистки из Югры решили порадовать гостей теплыми носками и варежками, ведь в ближайшие дни температура в Ханты-Мансийске будет достигать минус 24.
Организаторы еще в Сочи пообещали участникам, что каждому в Югре выдадут теплую шапку, варежки, куртку и носки. А завтра утром, когда они прибудут в Ханты-Мансийск, ожидается до минус 24 градусов.
«Югру от других регионов России отличает гостеприимство, многонациональность, природные богатства. Это жемчужина России – суровый край, но с очень добрыми людьми», – все как один говорят серебряные волонтеры татаро-башкирского клуба «Ак колфак» из Советского района и клуба «Мастерицы» городского Совета ветеранов Югорска.
В эти дни они кропотливо и с заботой вяжут полезную атрибутику для наших гостей:
«На улице календарная весна, а у нас еще продолжаются морозы, но мы надеемся, что эти носочки и варежки согреют душу наших гостей, и пусть они еще раз приедут к нам. Мы уверены, что. побывав один раз в Югре – они обязательно влюбятся в нашу Россию и в наш регион», – говорят рукодельницы.
Женщины уверены, что сувенир, сделанный своими руками – это подарок от души, от чистого сердца.
«Таким образом мы передаем гостям теплоту своих рук», – говорят югорчанки.
К активисткам из Советского района и Югорска присоединились серебряные волонтеры города Нягани, а также добровольцы Нефтеюганска и Нефтеюганского района.
Югра готова встречать гостей, а молодым профессионалам из разных стран мира уже не терпится познакомиться с нашей страной, ее культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием народов и их традициями, уникальной природой и экономическим потенциалом.