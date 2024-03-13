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Для слабовидящих

Югра споёт в День России

13.03.2024

И в радости, и в печали поёт душа человека.  Песня – верный друг навсегда: от колыбели до преклонного возраста.

Окружной Дом народного творчества Югры продолжает приём заявок на участие в Окружном фестивале-конкурсе «Пой с Югрой».

Конкурс проводится в следующих номинациях

- «Эстрадно-джазовый вокал» (соло/ ансамбль);

- «Авторская песня» (соло/ансамбль);

- «Вокально-инструментальный ансамбль»;

- «Семейный вокальный ансамбль».

Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе – на ваш выбор.

До 20 мая направьте конкурсные работы (видеозаписи)
и заявку по ссылке

Трансляция творческих номеров победителей Фестиваля состоится в День России, 12 июня 2024 года, на портале Культура.РФ и в официальной группе Окружного Дома народного творчества Югры во ВКонтакте .

Узнать более подробную информацию о Фестивале и условиях участия можно и по телефонам организаторов: 8(3467)33-30-37, 32-48-29 и из Положения.

13.03.2024

13.03.2024