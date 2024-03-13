Югра споёт в День России
И в радости, и в печали поёт душа человека. Песня – верный друг навсегда: от колыбели до преклонного возраста.
Окружной Дом народного творчества Югры продолжает приём заявок на участие в Окружном фестивале-конкурсе «Пой с Югрой».
Конкурс проводится в следующих номинациях
- «Эстрадно-джазовый вокал» (соло/ ансамбль);
- «Авторская песня» (соло/ансамбль);
- «Вокально-инструментальный ансамбль»;
- «Семейный вокальный ансамбль».
Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе – на ваш выбор.
До 20 мая направьте конкурсные работы (видеозаписи)
и заявку по ссылке
Трансляция творческих номеров победителей Фестиваля состоится в День России, 12 июня 2024 года, на портале Культура.РФ и в официальной группе Окружного Дома народного творчества Югры во ВКонтакте .
Узнать более подробную информацию о Фестивале и условиях участия можно и по телефонам организаторов: 8(3467)33-30-37, 32-48-29 и из Положения.