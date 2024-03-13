Всероссийская патриотическая акция «Своих не бросаем» состоялась в Югре
Всероссийская патриотическая акция «Своих не бросаем» состоялась в Югре
В рамках всероссийской патриотической акции «Своих не бросаем» в Ханты-Мансийске губернатор автономного округа Наталья Комарова передала бойцам ОМОН, СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, выполняющим боевые задачи в районах СВО, военное имущество, в том числе средства связи и ведения разведки.
В Ханты-Мансийске на Всероссийском форуме-концерте «Единство народа», в котором приняли участие представители общественности, лидеры общественного мнения, студенты, офицер ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре старший лейтенант полиции Р. поблагодарил Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, губернатора Наталью Комарову, а также земляков-югорчан за помощь и поддержку.
Подводя итог мероприятия, начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков подчеркнул что очередным вкладом в безопасность граждан стала передача имущества для военнослужащих и сотрудников, выполняющих задачи в районах СВО, которое будет направлено на передовую в ближайшее время.