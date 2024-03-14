Мастер-класс по изготовлению фигурок «Нянь вой»
Праздник «Тылащ поры» (Обряд угощения Луны) – древний обычай обских угров. На этот день семьи собирались вместе, чтобы обрядово проводить оленей на зимовку. Жители украшали своих оленей красочными бусами и песнями провожали стадо в новые места пастбищ. Обряд «Тылащ поры» отмечался как праздник единства с природой и благополучия для стада, символизируя начало нового этапа в жизни общины. Сегодня этот обычай является не только древним ритуалом, но и важным культурным наследием народа, отражающим их прочные связи с природой и историей.
А накануне совершения обряда изготавливали жертвенные фигурки животных «нянь вой» (олень, корова, лошадь, овечка, петух и др.). Этот процесс не только символизирует связь человека с природой и духами, но и помогает хантам укрепить свою веру и уважение к окружающему миру.
В преддверии первого календарного праздника обских угров 14 марта в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» прошёл мастер-класс по изготовлению жертвенных фигурок животных «нянь вой». Участниками мастер-класса стали студенты Югорского государственного университета, а также любой желающий житель города. Гости, находясь в теплом чуме, месили тесто, учились лепить священные фигурки и вырезать их с помощью специальных деревянных трафаретов.
«Наши родственники проводили обряд прямо у нас дома. Можно сказать, что бабушка была нашим организатором. Я помню, у нас такой огород большой был, и они делали стол. И он почему-то у нас всегда был четырехугольный. Ставились туда как раз те фигурки, которые они стряпали, угощение. И на полную или растущую луну они произносили молитву. Молились, чтобы всё было благополучно в нашей семье. После молитвы мы заходили домой, детям рассказывали короткие смешные сказочки, загадывали загадки, играли. Я очень люблю этот праздник. Мне он запомнился с детства и вот, когда стали проводить в «Торум Маа», каждый год стали появляться новые моменты. Мы их записываем и уже используем», – поделилась своими воспоминаниями из детства сотрудник научного музея «Торум Маа» Раиса Германовна Решетникова.
С 2011 года сотрудники музея решили адаптировать семейный обряд для городской среды. Показать жителям города, что это за обряд, и как он проводится. И в течение всех этих лет каждый год вносились различные изменения.
«Это очень хороший вариант для городской среды узнать нашу хантыйскую культуру. Сегодня мы делали хлебные фигурочки для обрядового стола. Обряд делается символически. На деревянной лопаточке, деревянным ножом лепятся хлебные булочки, нарезаются и потом ими угощают. Конечно, за эти годы многие про этот обряд у нас в городе знают. Сегодня у нас были гости, которые учились лепить. У них это очень хорошо получилось, как вы видите», – говорит сотрудник музея Наталья Краснопеева.
Сам обряд угощения Луны «Тылащ поры» состоится в пятницу 15 марта в 17.30 в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа», на который приглашаются все желающие.
Анита Алимова