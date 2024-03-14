Более 37 тысяч дней дополнительных выходных по уходу за ребенком с инвалидностью оплатило Отделение СФР по ХМАО – Югре в 2023 году
За 2023 год Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило родителям детей с инвалидностью 37 606 дополнительных выходных дней на общую сумму более 222 миллионов рублей. Родители, опекуны и попечители имеют право на 4 дополнительных выходных в месяц для ухода за ребенком с инвалидностью. Такие дни оплачиваются им в размере среднего заработка.
Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется официально трудоустроенным родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью.
«С 1 сентября прошлого года родители детей с инвалидностью могут «копить» дополнительные выходные, чтобы взять их в виде разового отпуска длительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. График такого отпуска нужно согласовать с работодателем», – напомнила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Заявление на дополнительные выходные дни подается в отдел кадров по месту работы. Оплата дней осуществляется работодателем из собственных средств, затем эту сумму компенсирует Социальный фонд России. На усмотрение родителей дни могут быть использованы либо одним из них, либо разделены между ними.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре