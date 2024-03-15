Голоса коренных народов Севера вновь прозвучали на Ямале
Голоса коренных народов Севера вновь прозвучали на Ямале
9-10 марта в Новом Уренгое впервые провели фестиваль-конкурс национальной песни коренных малочисленных народов Севера "Наследие Арктики". Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня оленевода, собравшего гостей из разных регионов России.
Отборочный тур конкурса состоялся 9 марта в городском дворце культуры "Октябрь". В нём приняли участие исполнители со всего Ямало-Ненецкого автономного округа: более двадцати коллективов и сольных исполнителей. Артисты соревновались в двух номинациях: "Вокал-соло" и "Вокальные ансамбли".
В состав жюри вошли Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", Вера Кандратьева, музыкант, композитор, актириса театра обско-угорских народов "Солнце", и Светлана Чернышова, кандидат культурологии, этнохореограф. Перед ними стояла нелёгкая задача – выбрать из талантливых исполнителей и ансамблей самых лучших, тех, кто в ответственный момент на сцене проявил собранность и мастерство.
Отличившиеся участники были награждены специальными дипломами: "Хранитель традиций", "За возрождение песенного наследия Арктики", "Надежда Арктики", "За увековечивание песенного творчества", "За сценический образ", "За верность наследию предков".
Победителем в номинации "Вокал-соло" стала Яско Яндо из города Надым. А в номинации "Вокальные ансамбли" главный приз завоевал фольклорный коллектив "Шатута ни" из деревни Харампур под руководством Айваседо Сабиры.
10 марта на главной сцене прошёл гала-концерт, на котором выступили победители. Торжеству не помешали даже сильные морозы. На праздник были приглашены губернаторские ансамбль танца "Сыра сэв" и ансамбль песни "Сёётэй Ямал", артисты Надежда Евай-Сэротэтто, Нядма и Масне Няруй и другие исполнители из муниципальных образований Ямала.
Гости Дня оленевода на пляже реки Седэяха получили возможность сфотографироваться в национальной одежде коренных малочисленных народов Севера, продегустировать строганину из оленины и рыбы, поболеть за участников экстремального забега и соревнований по национальным видам спорта.
"Было очень приятно познакомиться со столь самобытными, искренними исполнителями, сохраняющими культурные традиции предков, – рассказала Татьяна Барахова. – А неповторимая атмосфера праздника дала понять, насколько уникален сам Новый Уренгой, газовая столица России – с холодным климатом и тёплым радушием".
Фотографии предоставил Центр национальных культур.
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