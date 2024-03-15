Молодая Гвардия запускает «Фейк-патруль» для оперативной обработки информации с избирательных участков
Молодая Гвардия запускает «Фейк-патруль» для оперативной обработки информации с избирательных участков
На время выборов «Молодая Гвардия» объявляет запуск «Фейк-патруля», направленного на борьбу с дезинформацией и провокациями на избирательных участках. Цель проекта – защитить избирателей от недостоверной информации.
В период выборов, как известно, активизируются попытки влияния на общественное мнение через распространение непроверенной или ложной информации. Задача «Фейк-патруля» оперативно обрабатывать информацию и публиковать только проверенную информацию. Команды молодогвардейцев будут отслеживать сообщения о возможных фейках и провокациях на избирательных участках и в сети Интернет, оперативно проверять полученные данные и разъяснять реальное положение дел.
«Уверен, что выборы пройдут спокойно и без каких-либо инцидентов. Однако мы регулярно запускаем фейк-патруль на время выборов, чтобы исключить непроверенные информационные вбросы», – сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.