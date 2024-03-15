Росгвардия присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Письмо солдату» в Югре
Росгвардия присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Письмо солдату» в Югре
В рамках масштабного всероссийского патриотического проекта «Дни Росгвардии» военнослужащие и сотрудники Уральского округа войск национальной гвардии проводят встречи с подшефными школьниками, в ходе которых рассказывают о своей службе, в том числе и по защите мирных жителей новых регионов страны.
Стало доброй традицией среди подрастающего поколения писать росгвардейцам на передовой весточки из дома. Всероссийскую ведомственную акцию «Письмо солдату» подхватили ребята, практически во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они поздравляют их с приближающимся праздником – Днём войск национальной гвардии Российской Федерации, который ежегодно отмечается 27 марта.
В Нижневартовске и Мегионе юные росгвардейцы и воспитанники движения «Гвардейская смена» готовят бойцам спецподразделения праздничные видеопослания. В Сургуте школьники мастерят представителям ведомства поделки и обереги. В Ханты-Мансийске офицеры Росгвардии встретились с воспитанниками колледжа-интерната Центра искусств для одарённых детей Севера, рассказали о положительных примерах несения службы, спасении граждан. В свою очередь юные югорчане написали письма со словами поддержки росгвардейцам, выполняющим задачи СВО.
Юные патриоты со всей ответственностью подошли к оформлению посланий, некоторые добавили в конверты рисунки и обереги, изготовленные своими руками. Съемочная группа студии детских и молодёжных программ «Твоё ТВ» окружной телерадиокомпании «Югра» готовит программу об этом событии.
«Получить письмо от ребят, своих подшефных и земляков – особое событие для каждого бойца. Теплые строчки из дома, написанные детской рукой, со словами поддержки, веры в нашу победу, и пожелания возвращения домой живым и здоровым очень ждут на передовой», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В скором времени росгвардейцы доставят послания школьников своим боевым товарищам в районы СВО.
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