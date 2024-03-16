В Югре прошёл обряд «Тылащ пори»
Тылащ поры – это обряд, сохраняющийся с глубокой древности, является неотъемлемой частью хантыйской культуры и традиций. В его основе лежит почитание Луны как важного божества, которому приносят жертвы и молитвы для благополучия и защиты.
Особенностью «Тылащ пори» является не только его религиозная составляющая, но и общностное значение для племени. Ханты собираются вместе, чтобы подготовиться к приношению Луне – символу света, жизни и плодородия. В этот день они вместе празднуют и благодарят Луну за прошедший год, молятся за благополучие и обновление жизненной энергии.
15 марта в музее под открытым небом «Торум Маа» коренные народы Югры провели обряд угощения Луны (Тылащ пори) для всех жителей города, на который гости, по обычаю, приходили со своими угощениями.
Несмотря на сильный снегопад и ветер посетителей ждала насыщенная программа. Взрослые и дети смогли показать себя в спортивных играх, проверили умение разгадывать головоломки в традиционном и непривычном формате. Больше всего гостей завлек театрализованный пролог «Старик – Луна».
Кульминацией события, конечно же, стал обряд с участием старейшин коренных малочисленных народов Югры, ими были озвучены традиционные молитвы о здравии, мире и добре. После обряда все гости, немного замерзшие от разбушевавшейся погоды, были приглашены за стол с угощениями и ароматным горячим чаем, создавая атмосферу тепла и радости, которая окутывала каждого присутствующего.
Также неожиданным гостем мероприятия стал артист театра и кино Дмитрий Дюжев, который посетил Ханты-Мансийский автономный округ в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи.
«Я очень рад познакомиться с великим народом, который исконно проживает и будто бы рожден из самой природы. Эти люди несут нам пример, как нужно любить окружающую природу, какое отношение должно быть к окружающему тебя миру. Этого чистого искрящегося снега я, могу сказать, давно не видел в мегаполисе. Я благодарю музей Торум Маа за такой чудеснейший обряд, за такое гостеприимство. Я советую всем оказаться здесь. Это купель любви, где человек омывается самой природой и мысли снова приходят к истокам. Я советую всем здесь оказаться и почувствовать себя счастливым человеком», – поделился своими впечатлениями Дмитрий.
Анита Алимова