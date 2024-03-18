Росгвардия проводит дни открытых дверей для подшефных школьников в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре распахнули двери своих подразделений и пригласили в гости подшефных учащихся образовательных учреждений. Всероссийская акция «Дни Росгвардии» накануне празднования Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации – 27 марта – получила свое развитие в каждом муниципалитете автономного округа.
В Сургуте командир СОБР «Норд» полковник полиции Эдуард Бороздин провел день открытых дверей для воспитанников православной гимназии. Он познакомил учеников 8-9-ых классов с историей отряда, спецификой его деятельности, разъяснил важность выполняемых служебно-боевых задач, рассказал об особенностях службы в Росгвардии, а также о возможностях поступления в ведомственные учебные заведения. Росгвардейцы подготовили для детей выставку снаряжения и экипировки бойцов подразделения специального назначения.
День открытых дверей провели и сотрудники вневедомственной охраны Сургута. Они пригласили в гости учащихся 10-го класса 29-ой школы. Представители ведомства рассказали ребятам об особенностях службы в группе задержания и показали приемы самообороны.
А в Урае на встрече с ребятами 4-ой школы майор полиции Александр Киселёв рассказал юным югорчанам о той помощи, которую росгвардейцы ежедневно оказывают жителям автомного округа, зачастую рискуя собственной жизнью.
Школьники поблагодарили росгвардейцев за интересные уроки и полезную информацию.
«Представители нашего ведомства рассказывают ребятам, как они пришли в профессию, стараются на собственном примере показать, в чем заключается любовь к Родине, к городу, в котором родились и живут, научить жить по чести и совести, и им это удается», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре Евгений Симаков.
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