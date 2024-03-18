Музей геологии, нефти и газа готов объявить старт XI интернет-конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое»
1 апреля 2024 года в Музее геологии, нефти и газа стартует прием работ на ежегодный региональный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое»
Одиннадцать лет подряд Музей геологии, нефти и газа проводит интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое», посвященный Дню Победы. Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвигах тех, кто подарил свободу своим потомкам.
С 1 по 20 апреля любой желающий старше 7 лет может отправить на суд жюри свою творческую работу, адресованную автором от своего лица или современников собирательному образу солдата Великой Отечественной войны.
Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Поэтическое произведение»;
– «Прозаическое произведение».
Экспертный совет будет оценивать поступившие работы по четырем критериям: выразительность, идейное содержание, соблюдение норм русского языка, оригинальность творческого решения и формы подачи материала. В каждой возрастной группе будут определены победители, награждение которых пройдет 9 мая на примузейной площади в рамках творческой программы «Солдатский привал».
Творческие работы принимаются в электронном виде по адресу: press@muzgeo.ru до 20 апреля 2022 года с пометкой в теме письма «Конкурс «Письмо солдату».
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.muzgeo.ru и по телефону: 8 (3467) 33-32-72 (доб. 666).
Добавим, что за годы проведения региональный интернет-конкурс объединил больше тысячи югорчан. Ежегодно письма собирательному образу солдата Великой Отечественной войны пишут в среднем порядка 100 человек с разных городов и поселков округа. Все работы разные, но объединены любовью к истории родной страны. В прошлом году на юбилейный, 10-ый по счету конкурс заявились рекордное количество участников – около 250 человек.