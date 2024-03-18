Музей геологии, нефти и газа готов объявить старт XI интернет-конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое»

18 марта в РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с председателем избирательной комиссии Югры Денисом Корнеевым, председателем регионального штаба по наблюдению за выборами Алсу Магановой и Уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой.