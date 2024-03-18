Итоги выборов президента страны в Югре
18 марта в РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с председателем избирательной комиссии Югры Денисом Корнеевым, председателем регионального штаба по наблюдению за выборами Алсу Магановой и Уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой. Гости студии говорили о том, как на территории округа прошли выборы президента страны.
Председатель Избиркома Югры Д.С. Корнеев отметил:
– На данный момент обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Явка по Югре составила 87,13%. Результаты распределения голосов за кандидатов следующие: Владимир Путин - 86,71%, Николай Харитонов - 5,56%, Леонид Слуцкий - 4,43%, Владислав Даванков - 2,45%.
Самые высокие показатели по явке у Белоярского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов, среди городов – у Ханты-Мансийска, Лангепаса и Нефтеюганска.
Мы рады такой активности избирателей. Выборы проходили с повышенной возможностью проконтролировать ход голосования. Систем контроля было несколько – это система видеонаблюдения на всех избирательных участках, огромное количество общественных наблюдателей, а это 3 409 человек. Выборы освещали 359 представителей СМИ.
Спасибо всем югорчанам, которые пришли на избирательные участки и реализовывали свое конституционное право.
В Избирательную комиссию Югры жалоб не поступало.
На такую высокую явку повлиял, в том числе, проект «ИнформУИК». Им было охвачено более 816 тысяч избирателей Югры.
Председатель регионального штаба по наблюдению за выборами А.В. Маганова рассказала:
– За прозрачностью голосования в регионе следили 1 789 общественных наблюдателей, прошедших обучение в Общественной палате Югры, и пять наблюдателей от Общественной палаты РФ. Координировали их работу из Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, который базируется в Центре общественного наблюдения.
Наблюдатели в Югре примерили на себя и роль блогеров, активно вели видеотрансляцию и освещали выборы на своих страницах в соцсетях.
Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова отметила работу Мониторинговой рабочей группы по наблюдению за выборами:
– Под их общественное наблюдение подпадали граждане, которые не могли по объективным причинам в день голосования быть на избирательных участках – это коренные малочисленные народы Севера, проживающие на труднодоступных отдалённых территориях (ТТП), а также граждане, работающие вахтовым методам на месторождениях округа. Члены группы работали на 650 избирательных участках и наблюдали за обеспечением доступности реализации конституционных прав граждан избирательного процесса в автономном округе.
Права всех участников голосования на выражение своего политического волеизъявления были реализованы.
Участники встречи поблагодарили всех югорчан за активность в дни выборов президента страны.
Людмила Гурьева