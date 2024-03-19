Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность проведения выборов президента России в Югре
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность проведения выборов президента России в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России и работниками частных охранных организаций выполнили поставленные задачи по обеспечению безопасности избирателей и охране общественного порядка в период проведения выборов президента Российской Федерации в муниципальных образованиях автономного округа.
Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии провели заблаговременное обследование избирательных участков на наличие подозрительных предметов. В местах массового пребывания граждан были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны. Резерв не задействовался.
На выборах Президента Российской Федерации в Югре приняло участие более 900 тыс. человек.
Голосование в Югре прошло согласно нормам избирательного законодательства. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования не допущено.
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