В рамках молодежного фестиваля подросткам рассказали о медицинском волонтёрстве
Всемирный фестиваль молодежи «Действуй» закончил свою работу. В рамках мероприятия организаторы провели встречи с лидерами волонтёрских объединений. В Ресурсном центре «ДоброДом» о медицинском волонтёрстве рассказала Евгения Пастухова, руководитель местного отделения ВОД «Волонтеры-медики». Она поделилась опытом и представила доклад о работе добровольцев. Как волонтеры помогали по время пандемии? Для чего нужна балльная система волонтерам? В каких медицинских мероприятиях можно принять участие и помочь? С каким охватом помощников работали медицинские учреждения?
Спикер ответила на множество вопросов интересующейся молодежи. Ребята проявили живой интерес к деятельности волонтеров-медиков и их вкладу в работу медицинских организаций, а также изъявили желание вступить в ряды добровольцев.