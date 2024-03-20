В больнице приступили к проведению операций по лечению грыж передней брюшной стенки методом eTEP
Напомним: 15 и 16 февраля в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» прошел мастер-класс на тему «Лапароскопическая хирургия грыж передней брюшной стенки, современные возможности выбора герниопласткики у больных», который провели специалисты городской клинической больницы имени С.С. Юдина города Москвы, кандидаты медицинских наук, Алексей Юрий и Богдан Орлов.
Первым пациентом, которому проведена операция методом eTEP, стал мужчина 62 лет, имеющий сопутствующие заболевания – сахарный диабет, гипертоническую болезнь и ожирение 2 степени. Операция проведена 6 марта и длилась 2 часа 20 минут. Спустя 5 дней пациент выписан, дальнейшее наблюдение будет осуществляться в амбулаторных условиях.
«Метод лечения грыж передней брюшной стенки (extended totally extraperitoneal hernioplasty) получил признание ведущих специалистов в области хирургии. Использование лапароскопии и современного шовного материала позволяют надежно ушивать грыжевые ворота. Используя данный метод, хирург может устанавливать сетку любых размеров, закрывать грыжевые ворота любой локализации. Отмечу, что такая методика проведения операций применима у большинства пациентов даже с большими грыжами. Операция позволяет избежать формирования внутрибрюшных спаек и повреждения органов брюшной полости», – рассказал оперирующий хирург, Фарухджон Закиров.
Для справки: Данный метод позволяет устранить грыжи передней брюшной стенки различных локализаций (паховых, пупочных, вентральных). Течение послеоперационного периода благоприятное у подавляющего большинства пациентов, отличается незначительным болевым синдромом и быстрым выздоровлением. Метод малотравматичный, выполняется через несколько проколов на передней брюшной стенки размером 1-1.5 см.
В планах у хирургов поставить на поток данный метод оперативного вмешательства и выполнять до 90% операций с использованием лапароскопической хирургии.