Подготовка к медицинскому обеспечению главного спортивного события в Югре
В Югре с 18 по 28 марта в Ханты-Мансийске стартуют крупнейшие соревнования в нашей стране для паралимпийцев «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Департамент здравоохранения Югры курирует подготовку к медицинскому обеспечению Игр. БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» диспансер является координатором организации оказания медицинской помощи спортсменам и гостям состязаний.
«Медицинские службы города имеют опыт медицинского обеспечения столь крупных соревнований, алгоритмы взаимодействия оказания первичной, первичной специализированной и экстренной помощи отработаны. Специалисты физкультурного диспансера прошли тематическое обучение по антидопинговым программам и сердечно-легочной реанимации. Обеспечено круглосуточное оказание медицинской помощи в гостинице где проживают спортсмены. Система здравоохранения Югры готова оказать квалифицированную и своевременную помощь участникам, зрителям и гостям соревнований», - рассказал главный врач диспансера Гильванов Вадим.
Соревнования пройдут в трех субъектах России – Югре, Сахалинской и Челябинской областях. Более 400 паралимпийцев примут участие в финальных соревнованиях по 6 видам спорта.