В Русскинской отменили слет оленеводов, рыбаков и охотников
Районный национальный праздник «Слет оленеводов, рыбаков и охотников» этой весной не состоится. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по заболеванию корью коренных жителей Югры санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение об отмене проведения культурно-массовых мероприятий в Русскинской.
- Вопрос о переносе праздника на более поздний период будет рассмотрен осенью при наступлении благоприятных климатических условий для проведения мероприятий. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены отменить проведение праздника в настоящее время. Здоровье жителей для нас в приоритете, - прокомментировал Александр Шухардин начальник отдела по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района.
Информация администрации Сургутского района