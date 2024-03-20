Югорских программистов приглашают на конкурс по разработке игр
В рамках XV Международной олимпиады в сфере ИКТ «IT-Планета 2024» стартовали конкурсы по программированию и разработке игр при поддержке компании «СберТех».
К участию приглашаются студенты, молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Срок регистрации участников и выполнения заданий первого этапа - 31 марта 2024 года.
Конкурс «Прикладное программирование if...else» направлен на совершенствование навыков прикладного программирования для решения актуальных задач.
Участники получат возможность применить на практике свои теоретические знания и практический опыт в разработке с акцентом на серверную часть (бэкенд), что необходимо для создания функциональных продуктов.
По итогам конкурса жюри определит 20 финалистов и трёх победителей. Подробнее ознакомиться с условиями и зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте: https://itplanet.braim.org/2024/if_else.html.
В конкурсе «Разработка игр - GameDev» участники могут проявить свои креативные способности в создании компьютерных игр, демонстрируя свой творческий потенциал и предлагая новые идеи в мире развлечений.
По итогам соревнования будут определены 10 команд-финалистов и три команды победителя. Подробнее ознакомиться с условиями и зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте: https://it-planet.braim.org/2024/game_dev.html
Более подробно ознакомиться с положением XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» можно по ссылке https://it-planet.braim.org/2024/upload/ITP2024-Regulations.pdf.
Отметим, организатором олимпиады является АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТПланета».