Меры поддержки работодателей
Государственной программой ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» предусмотрены меры, стимулирующие работодателей к созданию рабочих мест гражданам, обратившихся в службу занятости, в том числе получения из средств окружного бюджета компенсации:
- Части затрат по оплате труда граждан при временном трудоустройстве:
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в размере 10 000 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов (период участия до 1 месяца);
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в размере 21 572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов (период участия до 3 месяцев);
не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан в размере 21 572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов (период участия до 2 месяцев);
выпускников в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование в размере 21 572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов (период участия до 5 месяцев), наставника в размере 6140 руб.
не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, в том числе постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, в размере 21 572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов (период участия до 2 месяцев);
граждан пенсионного возраста в размере 21 572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов (период участия до 2 месяцев);
граждан с инвалидностью, трудоустроенных на стажировку инвалидов в размере 21572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (на период до 6 месяцев), наставника в размере 7365 руб.
- Финансовых затрат по оснащению (дооснащению) постоянных рабочих мест при постоянном трудоустройстве:
незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в размере 100 000 рублей (период участия не менее 12 месяцев);
незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 100 000 рублей (период участия не менее 12 месяцев).
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(3467) 32-21-88 (доб. 113,114).
КУ «Центр занятости населения Югры»