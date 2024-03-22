Детям из кризисных семей помогут с выбором будущей профессии
25 марта в Центре помощи «Фавор» стартует вторая смена хобби-клуба «Рубикон».
Предстоящая смена будет посвящена профориентации.
С 25 по 31 марта дети погрузятся в мир интересных профессий. Юные ханты-мансийцы пройдут специальные диагностики. Исследования покажут, какая сфера деятельности максимально подходит ребенку, уровень его тревожности и самооценки.
«У ребят будет возможность попробовать себя в профессии. Например, старшую группу ждет увлекательное погружение в мир журналистики. По ходу смены рубиконцы будут снимать видеодневник, который в финале презентуют родителям. Также молодые люди посетят рыбозавод, Технопарк высоких технологий Югры и Центр искусств для одаренных детей Севера. Ребята поймут, что именно им интересно и над чем нужно поработать, чтобы получить понравившуюся специальность», - отмечают организаторы.
Детей из младшей группы ждут задания чуть более творческие и интерактивные. Так, по мере получения знаний, они поработают над огромным коллажем, который станет гербом смены и наглядным пособием для родителей.
Напомним, «Хобби-клуб Рубикон» - проект, поддержанный грантом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Он представляет из себя программу социальной адаптации детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, созданную с целью укрепления физического и психологического здоровья детей, популяризации здорового образа жизни, привлечения ребят к волонтерской деятельности.
PR-служба
Благотворительной общественной организации
социальной адаптации граждан «Фавор» ХМАО-Югры