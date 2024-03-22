Росгвардия проводит с подшефными школьниками лекции о БДД, правовой и психологической грамотности в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в преддверии весенних каникул в рамках Всероссийской акции «Дни Росгвардии» проводят для подшефных школьников уроки по безопасности дорожного движения, правовой грамотности и психологического здоровья.
В Ханты-Мансийске офицеры ведомства – представители военно-автомобильной инспекции, юридической и психологической служб – встретились с учащимися 7 класса средней школы № 3.
Росгвардейцы напомнили детям о правилах поведения на дороге и в общественных местах, рассказали про задачи Росгварди по обеспечению прав и свобод человека, безопасность личности – её правовую защиту и гражданскую активность.
Учащиеся получили возможность поговорить с росгвардейцами, узнать ответы на вопросы, которые им давно хотелось задать.
В завершении встречи актуально было поговорить и о психологическом здоровье, особенно в подростковый возраст.
«Представители нашего ведомства помогают ребятам найти грамотные ответы на их вопросы, что способствует воспитанию патриотизма у школьников, уважения к воинской службе, стремления к высоким идеалам служения Родине», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре Евгений Симаков.
Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах автономного округа.