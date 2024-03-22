Росгвардия проводит с подшефными школьниками лекции о БДД, правовой и психологической грамотности в Югре

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в преддверии весенних каникул в рамках Всероссийской акции «Дни Росгвардии» проводят для подшефных школьников уроки по безопасности дорожного движения, правовой грамотности и психологического здоровья.