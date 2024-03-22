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Третий сезон Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» – открыт.

22.03.2024

Проект направлен на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях.

Программа реализуется МГИМО МИД России при содействии Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов и ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Программа состоит из трех этапов:

Первый этап (апрель – май 2024) пройдет в дистанционном режиме и включает образовательные занятия по трем модулям:

«Международные стандарты и повестка в сфере прав коренных народов»;

«Коренные народы в социокультурных регионах мира»;

«Национальная политика и устойчивое развитие коренных малочисленных народов России».

Второй этап (июнь – июль 2024) пройдет в одном из регионов традиционного проживания коренных малочисленных народов с целью изучения региональных практик.

Третий этап (сентябрь 2024) пройдет в г. Москве на базе МГИМО МИД России с целью закрепления практических навыков, а также ознакомления с работой профильных федеральных организации и  учреждений.

Участниками программы могут стать Граждане Российской Федерации, имеющие среднее образование и относящиеся к коренным малочисленным народам России.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию на сайте проекта до 7 апреля.

Подробную информацию о Программе можно найти в Положении.

Если появились вопросы, обращайтесь по электронному адресу: school.kmn.rf@gmail.ru.

kmns.admhmao.ru

22.03.2024

22.03.2024