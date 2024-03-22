Третий сезон Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» – открыт.
Проект направлен на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях.
Программа реализуется МГИМО МИД России при содействии Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов и ПАО «ГМК «Норильский Никель».
Программа состоит из трех этапов:
Первый этап (апрель – май 2024) пройдет в дистанционном режиме и включает образовательные занятия по трем модулям:
«Международные стандарты и повестка в сфере прав коренных народов»;
«Коренные народы в социокультурных регионах мира»;
«Национальная политика и устойчивое развитие коренных малочисленных народов России».
Второй этап (июнь – июль 2024) пройдет в одном из регионов традиционного проживания коренных малочисленных народов с целью изучения региональных практик.
Третий этап (сентябрь 2024) пройдет в г. Москве на базе МГИМО МИД России с целью закрепления практических навыков, а также ознакомления с работой профильных федеральных организации и учреждений.
Участниками программы могут стать Граждане Российской Федерации, имеющие среднее образование и относящиеся к коренным малочисленным народам России.
Для участия в программе необходимо пройти регистрацию на сайте проекта до 7 апреля.
Подробную информацию о Программе можно найти в Положении.
Если появились вопросы, обращайтесь по электронному адресу: school.kmn.rf@gmail.ru.