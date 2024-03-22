Приходите всей семьей! В Окружной библиотеке акция пройдет с 23 по 31 марта. В этом году её девиз: «Читает семья - читает страна».
Вас ждут:
- конкурс «Книжкина Лотерея»;
- онлайн-встречи с детскими писателями;
- мастер-классы по произведениям Андрея Усачева и Аркадия Гайдара;
- интеллектуальная игра «Классные классики» и многое другое.
Гостем Недели детской книги станет Юлия Лавряшина, прозаик, драматург, сценарист. В последние годы она охотно пишет для детей и подростков, наполняя свои книги юмором, невиданными приключениями и фантазиями.
Окружная библиотека, ул. Мира, 2
Есть вопросы? Звоните: 8 (3467) 33-33-21 доб. 350/351, Галина Парфенова.