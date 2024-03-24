Югорчан приглашают принять участие в Молодежный конкурс новых туристических и культурных брендов
Комиссия Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре проводит Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».
Проект направлен на привлечение внимания, повышение интереса и мотивации молодых людей к изучению России.
В рамках конкурса «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России» конкурсанты смогут стать авторами локального бренда и рассказать всей России об уникальности города или региона.
К участию приглашают детей и молодых граждан в двух возрастных категориях: «Юношество» – 14-17 лет и «Молодежь» – 18-30 лет.
Конкурс пройдет в два этапа: заочный до 20 мая 2024 года и очный в период с июля по сентябрь 2024 года
Более подробно ознакомится с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте проекта https://конкурс.живоенаследие.рф/ .