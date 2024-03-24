Кернохранилище Ханты-Мансийска претендует на включение в федеральные туристические маршруты
Кернохранилище «Центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана» Ханты-Мансийска вышло в полуфинал конкурса «От южных морей до полярного края». В случае победы объект будет включён в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие» для реализации в 2025 году.
Голосование продлится до 31 марта, во время которого предстоит выбирать достопримечательности из 89 мест Российской Федерации, набравших наибольшее количество голосов на предыдущем этапе.
Отдать свой голос за Кернохранилище можно в одной из трёх номинаций: «Гордость моей страны», «Атмосфера моей компании», «Мечта моего сердца». Проголосовать за Кернохранилище можно, перейдя по ссылке.
Отметим, что в Кернохранилище собраны керны практически с самого начала добычи нефти в Югре. Оно является вторым в мире и первым в России по объёму заполнения. Есть, например, порода, которую извлекли из недр в далёком 1964-м, а возраст материала, хранящегося в аналитическом центре, составляет от 50 до 350 миллионов лет. Кернохранилище — одно из самых высоких зданий Ханты-Мансийска площадью 3600 квадратных метров и содержит 250 тысяч погонных метров керна. Если выложить все образцы керна, то получится линия в 230 км.