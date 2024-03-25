Югорчанам напоминают о возможности заменить «срочную службу» альтернативной
В связи с началом весеннего призыва гражданам напоминают о возможности заменить «срочную службу» альтернативной гражданской службой, то есть отработать порядка двух лет в государственной организации, получая заработную плату и оплачиваемый отпуск.
Как сообщает департамент труда и занятости населения Югры, существуют две причины для замены «срочной службы» альтернативной: военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию человека; призывник – представитель коренных народов, ведет традиционный образ жизни и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность.
Если гражданина должны призвать в армию осенью 2024 года, заявление нужно успеть подать до 1 апреля 2024 года в военкомат по месту постановки на военный учет. Если призыв весной 2025 года – заявления будут приниматься до 1 октября 2024 года.
В самом заявлении необходимо указать причины для замены военной службы альтернативной. При этом тем, кто относится к коренным народам, не нужно ничего доказывать, а вот невозможность держать в руках оружие по причине убеждений или вероисповедания придется доказать. Поэтому, в заявлении можно указать тех лиц, которые смогут подтвердить, что несение службы противоречит убеждениям или вере. Кроме того, к заявлению необходимо приложить автобиографию и характеристики с места учебы и(или) работы, а также любые документы, которые могут подтвердить достоверность сведений в заявлении о невозможности пройти военную службу.
Заявление будет рассматриваться на заседании призывной комиссии, обязательно при личном присутствии гражданина. В случае отказа в замене военной службы альтернативной, решение призывной комиссии можно обжаловать в суд.