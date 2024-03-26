Жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пригласили на онлайн-выставку к 80-летию освобождения Европы
Музей Победы приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на новую цифровую выставку «Освобождение Европы». Виртуальный проект приурочен к 80-летию начала освободительной миссии Красной армии в Европе. В преддверии 26 марта, годовщины выхода советских войск на государственную границу СССР, музей разместил ее на своем сайте https://victorymuseum.ru/playbill/events/vystavka-k-80-letiyu-nachala-osvobozhdeniya-evropy/. Кроме того, экспозиция дополнена аудио-визуальной экскурсией, чтобы сделать выставку более интересной для интернет-пользователей. Ознакомиться с материалами могут бесплатно все желающие.
«Главная цель выставки состоит в том, чтобы напомнить о подвиге воинов Красной армии, спасших Европу от нацизма ценой десятков миллионов жизней и колоссальных материальных потерь, сыгравших большую роль в налаживании и обустройстве мирной жизни в освобождённых странах», – отметили в Музее Победы.
В выставку вошло более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. Электронная экспозиция объединила архивные фотографии, документы, карты, письма, живописные и графические работы военных художников. Онлайн-проект подробно рассказывает о ходе освобождения стран Европы – от Румынии до Германии и показывает, как вели боевые действия армия, флот, партизаны.
О вкладе Красной армии в освобождение европейских государств свидетельствуют кадры советских фотокорреспондентов Евгения Халдея, Ольги Ландер, Владимира Гальперина с боевых позиций и картины «Битва за Дунай» участника освобождения Европы, Героя Советского Союза, заслуженного художника РСФСР Георгия Николаевича Москалёва, «Киркинес» военного художника студии. М.Б. Грекова Василия Акимовича Арлашина и др.
Виртуальные пользователи смогут ознакомиться с обращением маршала Жукова и генерал-лейтенанта Телегина о наказании красноармейцев, проявляющих произвол к местному немецкому населению, справками о передаче продовольствия Венгрии, об отпуске продуктов питания населению Берлина и другими документами.
«Около 7 млн воинов Красной армии участвовали в освобождении от нацистского гнёта 11 европейских государств с населением 113 млн человек. В рамках освободительной миссии было проведено 10 стратегических наступательных операций, в ходе которых на территории европейских стран были разгромлены значительные силы вермахта. Более 1 млн советских воинов отдали свою жизнь в борьбе за освобождение порабощённых европейских народов», - подчеркнули авторы выставки.
Выставка создана в рамках подготовки к всероссийской акции «Диктант Победы». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
26 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева вышли к реке Прут на линию государственной границы СССР и Румынии. Это историческое событие произошло на 1009-й день войны. Вместе с частями Красной армии на границу вышел 24-й пограничный полк, именно на тот участок, который он охранял до начала войны.
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С уважением, Смирнова Мария
специалист по связям с общественностью
ФГБУК «Музей Победы»
телефон: 8 (982) 925-01-63
email: kotomina@cmvov.ru
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