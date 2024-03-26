Отделение СФР по ХМАО – Югре проактивно оформило СНИЛС более 23 тысячам новорожденных в 2023 году
В 2023 году Отделение СФР по ХМАО – Югре оформило в беззаявительном порядке более 23 тысяч СНИЛС для новорожденных малышей. Родителям не нужно было самостоятельно обращаться в фонд и подавать документы.
С июля 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления. Сведения о счете направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуг сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему Социального фонда России поступает информация о рождении ребенка.
«Если у родителя нет подтвержденной учетной записи на госуслугах, то для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу ОСФР по ХМАО – Югре или ближайший МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Страховой номер предоставят в день обращения», – пояснила заместитель управляющего регионального Отделения фонда Ольга Галюк.
Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике. Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре