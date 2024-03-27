Росгвардия и фонд «Защитники Отечества» укрепляют сотрудничество в Югре
В преддверии 213-й годовщины со Дня образования войск правопорядка и 8-летия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре состоялась встреча личного состава с руководителем регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Игорем Илык. В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию также подключились сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР из Сургута и Нижневартовска.
Собравшиеся обсудили меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Помимо этого в рамках встречи была достигнута договоренность о закреплении членов семей военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе за фондом «Защитники Отечества» для оказания им адресной помощи.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Он оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов специальной военной операции.
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