Ежегодно 27 марта свой профессиональный праздник отмечают врачи – нефрологи
Нефролог – врач, который исследует функционирование почек и лечит заболевания этих органов. В Югре сформированы 4 территориальных нефрологических центра: в Нижневартовске, Сургуте, Нягани и Ханты-Мансийске. В каждом Центре организована амбулаторная, стационарная и диализная помощь.
Диализные центры в городах Югры, а их сегодня 16, оказывают пациентам заместительную почечную терапию. Это многочасовая процедура, при которой кровь, проходя через специальный аппарат и очищаясь там, поступает обратно в организм больного. Это комплекс мероприятий, проводимых лишь для поддержания жизни пациента с необратимо утраченными функциями собственных почек. Пересадка почки – единственный метод, позволяющий в полной мере обеспечить удовлетворительное качество жизни пациенту. На сегодняшний день в Югре в листе ожидания на трансплантацию почки состоит более 150 человек.
В Югре создана единая система службы трансплантологии. Специалисты ведут огромную работу по ведению доноров и реципиентов до и после операции по трансплантации органов. Обследование, постоперационный контроль, ведение листа ожидания, диспансерное наблюдение пациентов после аллотрансплантации почки и ведение окружного регистра пациентов с трансплантированными органами. Программа органного донорства реализуется в Югре 7 лет. За это время пересажено 55 почек. В листе ожидания остаются 152 пациента.