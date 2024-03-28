В Музее геологии, нефти и газа прошёл полуфинал региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Югры»
Мероприятие прошло 27 марта. В нём приняли участие 25 учащихся 10-11 классов со всей Югры. Названы 12 победителей, вышедших в финал регионального этапа.
Сам проект «Умники и умницы» появился ещё в начале 90-х годов. Тогда ныне заслуженный работник культуры Российской Федерации Юрий Вяземский пришел работать на канал «ОРТ» и придумал оригинальный формат познавательной программы. А затем стал её бессменным ведущим. Проект, ориентированный на детей и подростков, имел большой успех. Его финалисты получали грант на обучение в МГИМО.
В роли организаторов полуфинала региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Югры» выступили Департамент образования Югры, Институт развития образования Югры и Музей геологии, нефти и газа.
Если говорить о предыстории, то в декабре 2023 года прошел отборочный этап, на который заявились более 400 старшеклассников. 17 из них прошли в полуфинал. Ещё 6 участников полуфинала — победители и призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету «история» в 2023/2024 учебном году. Таким образом, всего в полуфинале приняли участие 25 старшеклассников.
Тема полуфинала — «Древняя Русь – страна городов». Интеллектуальные испытания включали вопросы на знание общего исторического материала. В финал вышли 12 человек, остальные участники также приглашены на финальную игру в качестве теоретиков.
Победившие в финале примут участие в федеральной телепередаче и получат шанс попасть на обучение в МГИМО.
«Символично, что полуфинал регионального этапа олимпиады школьников «Умники и умницы» проходит в нашем музее – на территории научных и исторических открытий. Мы искренне рады быть причастными к проведению такого мероприятия, способствовать углубленному изучению исторических событий, культурного наследия нашей страны. Уверен, каждый из полуфиналистов достоин победы!», – выразил свое мнение Александр Паньков, директор Музея геологии, нефти и газа.
«В последнее время Министерство образования РФ ставит достаточно серьезные задачи по преподаванию такого предмета, как история. Радует то, что интерес обучающихся в Югре к истории имеет место быть, и данная олимпиада это наглядно демонстрирует. Возможность стать студентами МГИМО и занять бюджетное место в престижном федеральном вузе – хороший стимул для наших обучающихся и дальнейшего их карьерного роста», – отметила Виктория Клюсова, директор ИРО Югры.