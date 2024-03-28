Росгвардия обеспечила безопасность фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность проведения XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», состоявшегося в Ханты-Мансийске. Главная тема фестиваля — «Особый язык национального кинематографа стран БРИКС».
Ежедневно специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» с применением служебных собак проводили обследования площадок проведения мероприятия на наличие подозрительных предметов.
Для обеспечения безопасности участников фестиваля были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны и полиции.
В международном мероприятии приняли участие представители более 20 стран, включая Россию, Индию, ОАЭ, Египет, Иран, ЮАР, Бразилию, Казахстан и др.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.