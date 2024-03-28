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Росгвардия обеспечила безопасность фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске

28.03.2024

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность проведения XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», состоявшегося в Ханты-Мансийске. Главная тема фестиваля — «Особый язык национального кинематографа стран БРИКС».

Ежедневно специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» с применением служебных собак проводили обследования площадок проведения мероприятия на наличие подозрительных предметов.

Для обеспечения безопасности участников фестиваля были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны и полиции.

В международном мероприятии приняли участие представители более 20 стран, включая Россию, Индию, ОАЭ, Египет, Иран, ЮАР, Бразилию, Казахстан и др.

Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

Росгвардия по ХМАО - Югре

28.03.2024

28.03.2024