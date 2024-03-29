Дополнительный онлайн-сервис для записи к врачу в окружной больнице
Записаться к специалистам амбулаторно-поликлинического звена БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» теперь можно с помощью терминалов самозаписи, через личный кабинет портала Госуслуг, колл-центр и запись в «лист ожидания».
С марта 2024 года добавился еще один способ для записи к врачу – это «Портал пациента» – компонент информационной системы «Центральный узел регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения ХМАО-Югры».
С помощью «Портала пациента» можно не только записаться на приём, но и вызвать врача на дом, записаться на диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию. Для этого необходимо выбрать населённый пункт и медучреждение, а затем авторизоваться через свой профиль на Госуслугах. После гражданину следует выбрать нужного специалиста, время приёма и нажать на «запись». Портал имеет простой и удобный интерфейс, разобраться в котором сможет каждый. Для удобства горожан на сайте Нефтеюганской больницы в разделе «Запись на прием» размещены активные ссылки, по которым нефтеюганцы могут перейти либо на портал Госуслуг, либо на региональный портал для записи на прием к врачу. Также в каждой поликлинике размещены информационные плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно перейти на необходимый электронный ресурс.