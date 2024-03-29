Медики Нягани– на страже здоровья трудовых коллективов
Работа по проведению вакцинации против инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря прививок ведется в непрерывном режиме. Ежедневно фельдшеры кабинета медицинской профилактики БУ «Няганская городская поликлиника» выезжают в различные учреждения и на производственные предприятия.
Так, педагоги детского сада «Дубравушка» силами медицинских работников были привиты от клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка. В рамках встречи участники также узнали о важности прохождения флюорографических обследований и стали обладателями информационных листовок об организации мероприятия.
«С первых дней жизни вакцинация становится для каждого их нас надежной защитой от возможной инвалидности и преждевременной смерти. Сегодня Российское государство сегодня гарантирует бесплатную вакцинацию против инфекционных заболеваний в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям за счет бюджета субъектов РФ», - рассказывает Ольга Ежова, врач-эпидемиолог
В поликлиниках Югры для населения организована бесплатная иммунизация от инфекционных заболеваний, предотвратить развитие которых можно только вакцинами – кори, гепатита В, краснухи, клещевого энцефалита, дифтерии, коклюша, столбняка, пневмококка, COVID-19.