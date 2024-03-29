ОСФР по ХМАО – Югре предостерегает граждан от мошенников
Мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.
Как обманывают мошенники:
распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Социального фонда, Налоговой службы и отделов социальной защиты;
распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
уточняют, получил ли человек выплаты (пенсию или пособие) и направляют в Социальный фонд России разбираться;
недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре предостерегает граждан не поддаваться на уловки мошенников! Сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда – не верьте, это мошенники.
Социальный фонд настоятельно рекомендует россиянам не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы Социального фонда, а также МФЦ.
Получить консультацию можно через контакт-центр по социальным вопросам. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 100-00-01.
Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться:
в клиентскую службу СФР по месту проживания или пребывания ;
в Электронную приемную фонда, в любое время 24/7 ;
на портал госуслуг.
Полная информация о мерах поддержки Социального фонда доступна на сайте, а также в официальных аккаунтах фонда в социальных сетях Телеграм , Вконтакте и Одноклассники.
Пресс-служба ОСФР по ХМАО-Югре