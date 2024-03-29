В Ханты-Мансийске завершились спортивные соревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».
С 18 по 28 марта в Ханты-Мансийске состоялись соревнования по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею. Местами проведения соревнований стали Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко и Ледовый дворец спорта.
Каждый участник соревнований продемонстрировал высокий уровень подготовки и профессионализма, а также дух спортивного соперничества и дружбы. В ходе соревнований были достигнуты впечатляющие результаты, что подтверждает высокий уровень подготовки и мастерства участников.
Церемония закрытия игр прошла 27 марта в Ледовом дворце спорта. На событии присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова. Она поприветствовала гостей и участников мероприятия, а также поздравила победителей и призеров матчей по следж-хоккею.
«Спасибо болельщикам, что сегодня они поддержали спортсменов. С уважением к тулякам, они играли, как звери. И большой поклон бронзовым призерам, команде из Республики Удмуртия. Следж-хоккей – спорт сильных духом. Югра с вами. Югра для вас».
Золотыми призерами соревнований и уже 7-й титул чемпионов России завоевал следж-хоккейный клуб «Югра».
В этом году в соревновании состязались 297 участников из разных регионов России. Лучших из них на церемонии наградили медалями.
Почётное право закрыть соревнования в окружной столице предоставили старшему тренеру паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирине Громовой.
В церемонии награждения также приняли участие тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев и старший тренер сборной команды России по следж-хоккею, Заслуженный тренер России Руслан Батыршин.
Завершение спортивных соревнований паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске стало ярким свидетельством того, что спорт объединяет людей. Эти мероприятия не только показали высокий уровень профессионализма и мастерства спортсменов, но и подчеркнули важность спорта как средства интеграции и солидарности в обществе. Паралимпийцы продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и духовную силу, необходимую для преодоления трудностей и достижения вершин.
Анита Алимова