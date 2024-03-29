В округе появится настольная игра «Хантаполия»
Студенты 2 курса ЮГУ создали игру по финансовой грамотности «Хантополия» – «Монополия» по истокам Югры. На протяжении полугода ребята разрабатывали игру под руководством кандидата экономических наук, доцента центра образовательного инжиниринга ЮГУ Елены Астапенко.
Фишки для игры представляют местный колорит. Ими послужили фигурки в виде кукол в традиционной одежде народов ханты и манси, а также мамонты, сани, чум, шишка, медведь и ёлка. Также на карте будут представлены названия городов Югры.
Игра поможет повысить навыки финансовой грамотности, узнать про наш регион, а оригинальный дизайн сделает её отличным сувениром. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Самой разработкой студенты занялись в IT-коворкинге университета. Это пространство открыл Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», чтобы поддерживать интерес молодого поколения к предпринимательской деятельности. IT-коворкинг оснащён современным оборудованием и техникой для генерации и реализации проектов в области информационных технологий.
Фонд «Мой Бизнес» активно взялся за помощь в реализации и продвижении проекта настольной игры «Хантаполия». Специалисты помогают студентам напечатать первый тираж настольной игры, всего пока планируется 5 экземпляров. Также ребятам помогают найти спонсоров и наладить сотрудничество с предпринимателями. Так, например, благодаря поддержке Фонда игра будет продаваться в аэропортах городов Сургута и Ханты-Мансийска. А на базе Центра молодежного инновационного творчества в Сургуте студентам напечатают 3-д фишки для игры.
Если «Хантополия» будет пользоваться популярностью, авторы планируют создать вторую часть. Эта оригинальная игра заставит вас погрузиться в увлекательный мир Югры и показать свое финансовое мастерство.
Алина Алимова