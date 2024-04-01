Проект тюменских молодогвардейцев «Наставник Z» поддержало Министерство просвещения РФ
В Тюмени официально стартует патриотический проект «Наставник Z», направленный на взаимодействие участников специальной военной операции (СВО) и молодежи. Проект нацелен на передачу опыта и ценностей героев СВО молодому поколению, а также на формирование активного сообщества из лидеров специальной военной операции. Проект предусматривает организацию интерактивных уроков, квартирников, зарниц и поддержку семей участников СВО. Уникальность «Наставника Z» заключается в его прямом взаимодействии с молодежью: ветераны СВО будут лично взаимодействовать со школьниками и студентам. На данный момент уже проведены несколько фокус-групп и запланированы первые мероприятия. Одна из главных задач – поддержать участников СВО в реализации их социально значимых идей и помочь им стать лидерами общественного мнения.
«В нашей организации много действующих ветеранов СВО – уже около 200 вернулись, около 100 человек проходят службу в бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», в других подразделениях. Они хотят после окончания службы продолжить общественную деятельность, работу с молодежью, рассказывать правду, объяснять суть происходящих событий, делиться своими ценностями», - прокомментировал федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по УрФО.
Инициатива «Наставник Z» обсуждалась на селекторном совещании с региональными отделениями «Единой России», где было высказано единодушное одобрение и поддержка проекта. Планируется, что после успешной реализации проекта в Тюмени, он будет распространен по всей стране, что позволит охватить более широкую аудиторию.
Проект «Наставник Z» является значимым шагом к формированию у молодого поколения уважения к героям специальной военной операции, а также к развитию активной жизненной позиции и гражданской ответственности подрастающего поколения.