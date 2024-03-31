В Югре Росгвардия провела внеклассные уроки, посвященные поступлению в ВУЗы ведомства
В рамках федерального проекта «Разговоры о важном» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели профориентационные встречи с учащимися старших классов образовательных учреждений региона. Внеклассные мероприятия прошли в Нягани, Урае и Лангепасе.
В диалоге с представителями ведомства более сотни ребят узнали об истории войск правопорядка в России, особенностях и значимости службы в наши дни, а также обсудили требования, предъявляемые к кандидатам на поступление в высшие образовательные организации войск национальной гвардии Российской Федерации.
«В ближайшем будущем ребятам предстоит сделать первый ответственный шаг — определить собственный профессиональный путь. Искренне надеюсь, что этот выбор будет правильным и осознанным», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Руководство образовательных учреждений выразило слова благодарности сотрудникам Росгвардии за интересные и познавательные встречи.