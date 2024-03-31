Более 1100 школьников подали заявки на участие в региональном этапе II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

В рамках федерального проекта «Разговоры о важном» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели профориентационные встречи с учащимися старших классов образовательных учреждений региона. Внеклассные мероприятия прошли в Нягани, Урае и Лангепасе.