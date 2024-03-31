Более 1100 школьников подали заявки на участие в региональном этапе II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
28 марта 2024 года завершился приём заявок на участие в региональном этапе II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». В этом году ребята смогли подать заявки по следующим направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Амбассадор Движения Первых». Участие было возможно в двух форматах: индивидуальный или командный.
«Уже скоро в Югре в очном формате пройдет крупнейший фестиваль непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна». Сейчас стать участниками регионального этапа фестиваля изъявили желание более 1100 школьников. В этом году впервые проводится специальная номинация фестиваля «Амбассадор Движения Первых». В ней Первые расскажут о своих достижениях и о возможностях, которые они открыли для себя благодаря Движению», – отметила председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Светлана Омельченко.
Принять участие в фестивале смогли ребята от 12 до 18 лет включительно. Проект реализуется в два этапа. На первом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится конкурсный отбор – региональный фестиваль, который пройдёт с 9 по 11 апреля в городе Ханты-Мансийске. Организаторами регионального этапа выступает Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, АНО «Молодёжный центр Югры» и Ханты-Мансийский окружная общественная организация общественной организации «Российский Союз Молодёжи». По итогам фестиваля региональное отделение Движения совместно с организаторами отберут участников делегации, которая будет представлять регион на фестивале в Ставрополе.
Одной из участниц отборочного этапа стала лауреат III степени Национального финала в вокальном направлении сургутянка Екатерина Королева.
«В прошлом году я стала победителем регионального этапа «Российской школьной весны» в вокальном направлении и стала участницей Национального финала в составе делегации автономного округа. Финальный этап прошел в городе Ставрополе и, благодаря моему многолетнему опыту в выступлениях на сцене и занятиям вокалом, я смогла стать лауреатом III степени. Для меня эта награда была очень важной и дала мне ещё больше уверенности в себе. В этом году я также подала заявку и с нетерпением жду результатов, чтобы вновь покорить жюри своим вокальным талантом», – рассказала Екатерина Королева.
В этом году Национальный финал состоится с 28 апреля по 2 мая в Ставрополе. Проект реализуется Движением Первых совместно с Правительством Ставропольского края и Российским Союзом Молодежи. Фестиваль станет Национальным финалом Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в 2023/24 учебном году среди обучающихся общеобразовательных организаций. Участниками станут 1200 обучающихся со всей России.
В рамках фестиваля для финалистов, участников и гостей будет организована программа, где будут представлены проекты движения и организованы увлекательные интерактивы.
Напомним, в 2023 году Национальный финал проходил в Ставрополе с 1 по 5 июня. Тогда его участниками стали 1000 обучающихся из 65 субъектов РФ, в том числе 13 югорчан. По итогам финала школьники привезли дипломы I, II, III степени и специальный приз. В качестве гостей были приглашены дети из новых регионов. Для финалистов и гостей была организована культурная программа с посещением экскурсий по городу Ставрополю, мастер-классы и вечерние полезные программы.
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры»