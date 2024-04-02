Новый позитронно-эмиссионный томограф работает в клинике окружного центра
Проведено более 400 диагностических исследований. Приобретение современного оборудования стало возможным благодаря усилиями Правительства Югры и лично губернатора Натальи Комаровой. Для БУ «Окружная клиническая больница» в рамках программы «Современное здравоохранение» были выделены средства на закупку нового комплекса для ПЭТ КТ исследований более высокого класса, взамен выработавшего свой ресурс неисправного аппарата, который прослужил в лечебном учреждении более 10 лет.
В канун нового года в окружной онкологический центр был доставлен долгожданный позитронно-эмиссионный томограф, несмотря на сложные погодные условия и геополитическую обстановку.
C февраля идет выполнение диагностических процедур. На данный момент в отделении радионуклидной диагностики проведено уже более 400 диагностических исследований.
«После нашего обследования специалисты-онкологи, хирурги, химиотерапевты выставляют более правильные диагнозы, корректируют лечение, что способствует скорейшему выздоровлению пациентов, улучшению их самочувствия. Это единственный аппарат в округе. Наше отделение работает в две смены. Ежедневно здесь проходят обследование около 20 пациентов», - говорит заведующий рентгенологическим отделением онкологического центра Эрик Суюндиков.
Приобретенный аппарат ПЭТ КТ незаменим прежде всего для пациентов при оказания специализированной медицинской помощи по профилю «онкология», но также планируется освоение новых горизонтов в применении оборудования – для пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Он производительнее предыдущего, имеет расширенную зону исследований,
из-за чего процедура выполняется заметно быстрее, а качество изображения - существенно выше, при минимально возможной дозе радиофармпрепарата. И может быть использован для проведения разметки при лучевой терапии, а также дополнительно оснащен источником бесперебойного питания, что позволит персоналу быть увереннее при отключении основного электропитания.