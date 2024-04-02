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Для слабовидящих

В Югре определили лучшее культурно-досуговое учреждение

02.04.2024

Экспертной комиссией оценены не только количество и качество проведённых мероприятий, активность участия в различных статусных мероприятиях, но и работа по продвижению традиционных семейных ценностей, вовлечение в творческий процесс людей старшего поколения,
а также югорчан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Лучшими признаны 15 культурно-досуговых учреждений автономного округа.

Среди городских округов:

Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», город Сургут;

Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур», город Нижневартовск;

Лауреат II степени – муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», город Мегион;

Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур», город Нефтеюганск.

Среди муниципальных районов:

Лауреат I степени – районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино», Нижневартовский район;

Лауреат II степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Советский район.

Среди городских поселений:

Лауреат I степени – муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», городское поселение Куминский, Кондинский район;

Лауреат II степени – филиал муниципального казенного учреждения культуры Сургутского район «Ресурсный центр культуры» «Барсовский многофункциональный культурно-досуговый центр», городское поселение Барсово, Сургутский район.

Лауреат III степени – обособленное подразделение бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центр спорта и культуры» Центр культуры и досуга «Родники», городское поселение Пойковский, Нефтеюганский район.

Среди сельских поселений:

Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Лесник», сельское поселение Унъюган, Октябрьский район;

Лауреат II степени – муниципальное казенное учреждение «Сельский центр культуры», сельское поселение Болчары, Кондинский район;

Лауреат II степени - муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел», сельское поселение Аган, Нижневартовский район

Лауреат III степени – филиал муниципального казенного учреждения культуры Сургутского района «Ресурсный центр культуры» «Сытоминский центр досуга и творчества», сельское поселение Сытомино, Сургутский район.

Среди ведомственных учреждений культуры:

Лауреат I степени – Центр культуры и досуга «Камертон», филиал
ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут;

Лауреат II степени – Дворец искусств «Нефтяник», город Сургут.

По итогам конкурса лауреаты будут внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.

Поздравляем победителей и желаем вдохновения, творческих идей
и новых планов!

Официальная церемония награждения победителей состоится в сентябре 2024 года на съезде директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений Югры.

02.04.2024

02.04.2024