В Югре определили лучшее культурно-досуговое учреждение
Экспертной комиссией оценены не только количество и качество проведённых мероприятий, активность участия в различных статусных мероприятиях, но и работа по продвижению традиционных семейных ценностей, вовлечение в творческий процесс людей старшего поколения,
а также югорчан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Лучшими признаны 15 культурно-досуговых учреждений автономного округа.
Среди городских округов:
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», город Сургут;
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур», город Нижневартовск;
Лауреат II степени – муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», город Мегион;
Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур», город Нефтеюганск.
Среди муниципальных районов:
Лауреат I степени – районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино», Нижневартовский район;
Лауреат II степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Советский район.
Среди городских поселений:
Лауреат I степени – муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», городское поселение Куминский, Кондинский район;
Лауреат II степени – филиал муниципального казенного учреждения культуры Сургутского район «Ресурсный центр культуры» «Барсовский многофункциональный культурно-досуговый центр», городское поселение Барсово, Сургутский район.
Лауреат III степени – обособленное подразделение бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Центр спорта и культуры» Центр культуры и досуга «Родники», городское поселение Пойковский, Нефтеюганский район.
Среди сельских поселений:
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Лесник», сельское поселение Унъюган, Октябрьский район;
Лауреат II степени – муниципальное казенное учреждение «Сельский центр культуры», сельское поселение Болчары, Кондинский район;
Лауреат II степени - муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел», сельское поселение Аган, Нижневартовский район
Лауреат III степени – филиал муниципального казенного учреждения культуры Сургутского района «Ресурсный центр культуры» «Сытоминский центр досуга и творчества», сельское поселение Сытомино, Сургутский район.
Среди ведомственных учреждений культуры:
Лауреат I степени – Центр культуры и досуга «Камертон», филиал
ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут;
Лауреат II степени – Дворец искусств «Нефтяник», город Сургут.
По итогам конкурса лауреаты будут внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.
Поздравляем победителей и желаем вдохновения, творческих идей
и новых планов!
Официальная церемония награждения победителей состоится в сентябре 2024 года на съезде директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений Югры.