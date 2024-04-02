Родной язык начинается с семьи…
Об этом говорили многие участники очередного Форума учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, который состоялся 28 марта в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок. Тема Форума «Современная система образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: родной язык и литература». Мероприятие состоялось в очном и онлайн-формате, поэтому в нём смогли принять участие многие педагоги из других регионов России – а это более 100 человек из Югры, Ямала, Республики Марий Эл, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Форум открылся музыкальным номером – студентка 2 курса колледжа Центра искусств для одарённых детей Севера Мария Федоркив исполнила «Журавлиную песню» (слова: Георгия Полонского, музыка: Кирилла Молчанова) из кинофильма «Доживём до понедельника» (1968 г.). Надо отметить, что Мария в школьные годы посещала городскую детскую студию «Лыланг союм» («Живой ручеёк»), где родной (хантыйский) язык ей преподавала её мама Любовь Алексеевна Федоркив (Молданова).
Участников Форума поприветствовали: директор Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, доктор исторических наук Виктория Ивановна Сподина, директор Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Александровна Алфёрова, воспитатель школы-интерната села Казыма Белоярского района, победитель конкурса «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2023» Лидия Ивановна Рандымова.
– Форум проводится с целью обмена передовым опытом, успешных педагогических практик, представление инновационных педагогических технологий, а также обменом интересными находками для повышения эффективности работы педагога, воспитателя, родителя в деле сохранения родных языков, – отметила В.И. Сподина в приветственном слове.
Лидия Ивановна Рандымова в приветствии участников Форума отметила, что победа в учительском конкурсе воодушевила её на дальнейшую работу по-новому.
Работа Форума была разделена на несколько частей: пленарная сессия «Родной язык и литература в современной образовательной системе», экспертная сессия «Эффективные педагогические технологии и практики», митап «Конкурсы педагогического мастерства как инструмент профессионального роста педагога», круглый стол «Педагогическая мастерская учителя родного языка и литературы», презентация «Образовательное путешествие», питч-сессия «Семейные ценности – залог успешного воспитания».
Пленарная сессия «Родной язык и литература в современной образовательной системе» началась с доклада начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Управления общего образования окружного департамента образования и науки Оксаны Сергеевны Рыжковой «Родные языки в системе непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
– Говоря о непрерывном образовании, отмечу, что в Югре в 13 детских садах 223 ребёнка изучают родные языки коренных народов Югры. С 2020 года в Югре реализуется проект «Стойбищная школа – сад», на сегодня таких 9 школ-садов, в которых обучается 50 детей из 35 семей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом учебном году дети стойбищных школ Белоярского и Сургутского районов начали изучать родной хантыйский язык по программе, подготовленной АНО «ПРО-движение языков и культур обско-угорских народов», педагогом Этнокультурно-образовательного центра г. Ханты-Мансийска М.Е. Макаровой.
Окружным департаментом образования и науки совместно с Сургутским государственным педагогическим университетом разработана программа «Наследие Югры на пути к истокам», которая направлена на формирование ценностного отношения к культуре и природе Югры детей старшего дошкольного возраста.
Родной язык изучается в 24 школах, из них в трёх школах изучается как учебный предмет. В Тегинской школе с 1 по 10 класс, в Сосьвинской школе с 5 по 9 класс, в Полноватской школе на уровне начального школьного образования.
Сегодня в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена обучается 24 студента из Югры по направлению по подготовке специалистов в области родных языков, литературы и культуры.
С 1 сентября этого года в Сургутском государственном педагогическом университете открывается новое направление подготовки двухпрофильного бакалавриата «Преподаватель русского и родного (хантыйского или мансийского) языков». Выделено 10 бюджетных мест. Кроме этого, при СурГУ открывается Институт профессионального образования коренных народов Югры. С 1 сентября мы открываем пробное направление по педагогическому и технологическому образованию «Учитель технологии с родным языком», выделено 5 мест.
О.С. Рыжкова рассказала, что в конце 2023 года были внесены изменения в положение о поддержке студентов из числа коренных народов. Так, было введено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума – 20 435 рублей для всех студентов из числа коренных народов. Ранее им могли воспользоваться только студенты из малообеспеченных семей.
Кроме того, для студентов, проявляющих особые успехи в учении, также предусмотрена финансовая поддержка. Так, студенты-хорошисты будут получать – 5 000 рублей, отличники – 7 000 рублей. Это все студенты, которые получают профессии, включённые в Реестр профессий, связанных с сохранением родных языков и традиционной культуры.
Чернышова Светлана Леонидовна, председатель Межрегионального общественного движения «Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», рассказала об актуальности общественных инициатив по сохранению и развитию родных языков и литературы, которая ведётся на местах. Она отметила, что поскольку подрастающее поколение отдаёт предпочтение Интернету, то акцент в работе делается на цифровизацию всего собранного наследия по родным языкам и литературе.
На круглом столе «Педагогическая мастерская учителя родного языка и литературы» молодой учитель хантыйского языка школы села Восяхово Шурышкарского района Алексей Эдуардович Конев рассказал о большой роли настольных игр в изучении родного языка. Он сам с единомышленниками придумывает игры, в которые очень любят играть дети как начальных, так и средних классов.
Преподаватель русского языка и литературы в Ямальском многопрофильном колледже Ирина Гавриловна Кожевина представила педагогический проект «Онлайн-школа по изучению ижемского диалекта коми языка «Изьва кыы», который был создан благодаря грантовой поддержке.
Магистр Нижневартовского госуниверситета, представительница сургутских ханты Олеся Евгеньевна Идиатуллина рассказала, как в условиях города Тюмени ей удаётся сохранять родной язык и культуру: «В семье мы стараемся общаться исключительно на родном языке, участвуем во всех традиционных праздниках – это залог того, что дети с самого раннего детства будут бережно относиться к родному языку и культуре и, возможно, в будущем выберут профессию, связанную с сохранением этого богатого наследия».
Участники Форума отмечали важность поиска современных форм обучения, укрепления позитивного имиджа учителя родных языков и литературы и привлечения внимания общественности к значимости их профессии в деле сохранения языкового и культурного наследия народов России.
По завершению Форума была принята Резолюция. Участники получили Сертификаты. По итогам мероприятия планируется издание сборника.
Людмила Гурьева