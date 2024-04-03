Более 700 работодателей Югры получили компенсацию расходов на охрану труда в 2023 году
В 2023 году Отделение СФР по ХМАО – Югре компенсировало расходы на охрану труда 765 югорских работодателей на общую сумму более 580 миллионов рублей. Организации самостоятельно выбирают, на какие меры по охране труда направить средства, их виды утверждены соответствующим Перечнем .
На мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатели могут направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование. Объем используемых средств может быть увеличен до 30% при условии, что работодатель дополнительно направит средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
«Очень радует, что работодатели ответственно относятся к своим обязанностям и заботятся о здоровье своих сотрудников. В 2023 году более 117 миллионов рублей предприятия Югры направили на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, более 260 миллионов рублей — на периодические медосмотры работников и свыше 113 миллионов рублей — на приобретение средств индивидуальной защиты для работников», — отметила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Напомним, что прием заявлений на компенсацию расходов по охране труда от работодателей уже начался и продолжится до 1 августа. Заявки принимаются в электронном виде через портал «Госуслуг». Вся необходимая информация размещена на сайте.
Обратиться с заявлением могут как государственные, так и частные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей. Важное условие выделения средств — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей: 8 (34672) 3-83-16.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре